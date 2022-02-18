Türkiye Muaythai Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Gazanfer Bilge Spor Salonu'ndaki organizasyona 35 ülkeden 900 sporcu katılıyor.

Şampiyonada minik milli sporcular kız ve erkeklerde 2 birincilik, 9 ikincilik, 3 üçüncülük ile 14 madalya aldı.

Yıldız kategorisinde ise kız ve erkeklerde 2 birincilik, 20 ikincilik, 11 üçüncülük ile toplam 33 madalya elde edildi.

Minik yıldız kategorisinde ise toplam 47 madalya kazanıldı. Genç milli sporcular ise 3 birincilik, 11 ikincilik, 7 üçüncülük ile 21 madalyanın sahibi oldu.

Şampiyona 20 Şubat Pazar günü sona erecek.