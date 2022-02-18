Haber Giriş: 18 Şubat 2022 Cuma 17:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
21 Yaş Altı Makaralı Yay Kadın Milli Takımı altın madalya kazandı
21 Yaş Altı Makaralı Yay Kadın Milli Takımı, Slovenya'da düzenlenen 2022 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.
Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 14-19 Şubat 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen 2022 Salon Avrupa Şampiyonası’nda milliler kürsüye çıktı.
Songül Lök, İpek Tomruk ve Hazal Burun’dan oluşan Dünya Rekortmeni Makaralı Yay U21 Kadınlar Takım, Rusya ile karşılaştı.
Rakibini 234/228 yenen Milli Takım 2022 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.
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