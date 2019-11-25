Son 6 haftada 16 puan toplayan Beşiktaş'ta yüzler gülüyor. İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 mağlup eden siyah beyazlılar, galibiyet serisini 4 maça çıkardı.

Ekim ayından bu yana Avrupa'da en az gol yiyen takım

Beşiktaş, ekim ayının başından beri Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük liginde en az gol yiyen takım oldu. Loris Karius, 6 maçta kalesinde 1 gol gördü ve teknik heyetin güvenini kazandı. Alman kaleci, kalesine gelen 65 şutun 64'ünde kalesini gole kapadı.

Takımın defansif oyunu teknik direktör Abdullah Avcı'dan tam not aldı. Victor Ruiz - Vida ikilisinin performansı ile Gökhan Gönül ve Rebecho'nun bu futbolcularla uyumu da teknik heyeti memnun etti.

Atiba-Elneny ikilisi göz doldurdu

Atiba ve Elneny'nin orta sahada rakiplere karşı ortaya koyduğu dirençten de memnun olan deneyimli çalıştırıcı, hücum bölgesindeki etkiyi artırmak istiyor.

Avcı, hücumda üretkenliği artırmanın peşinde

Adem Ljajic ve Diaby'nin skora daha çok katkı vermesini isteyen tecrübeli çalıştırıcı, bu futbolculardan performanslarının yükseltmesini istedi. Avcı, Burak Yılmaz'ın da daha çok pozisyona girmesinin yollarını arıyor.

Caner Erkin'in Konya deplasmanında 5. asistini yaparak Burak'ı golle buluşturması da teknik heyeti mutlu etti. Hücum bölgesindeki diğer oyunculara da sık sık insiyatif almaları gerektiği hatırlatılıyor.

Kaynak: TRT SPOR