Fenerbahçe, rakip sahada oynadığı 6 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet, 2 de beraberlik yaşadı.

Sezonun ilk deplasmanında Medipol Başakşehir'i mağlup etmeyi başaran sarı lacivertli ekip, bir sonraki dış saha maçında Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 kaybetti.

Fenerbahçe ligin 6'ncı haftasında Türk Telekom Stadın'da Galatasaray ile 0 - 0 berabere kaldı.

Ersun Yanal'ın öğrencileri, son 2 deplasmandan ise 1 puan çıkardı.

İstikbal Mobilya Kayserispor'a 1-0 kaybeden sarı lacivertli ekip, BTCTürk Yeni Malatyaspor ile de 0-0 berabere kaldı.

Kayseri ve Malatya deplasmanlarında 12'si isabetli olmak üzere 40 şut çeken Fenerbahçe, 2 maçta da ağları havalandırmadı.

6 deplasmanda toplam 71 şut çeken sarı lacivertliler, 5 gol atabildi.

Kaynak: TRT SPOR