Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı25 Kasım 2019 Pazartesi 14:08 - Son Güncelleme 25 Kasım 2019 Pazartesi 14:15
UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 5. haftanın heyecanı yaşanacak. Temsilcimiz Galatasaray, A Grubu'nda Belçika'nın Club Brugge takımını ağırlayacak.
Bu sezon finaline İstanbul'un ev sahipliği yapacağı Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nin 5. hafta karşılaşmaları, 26 Kasım Salı ve 27 Kasım Çarşamba günü oynanacak.
Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcisi Galatasaray, 4 maçta 1 puan elde ettiği A Grubu'nda 22 Kasım Salı günü TSİ 20.55'te Belçika'nın Club Brugge ekibini ağırlayacak.
Ligde 5. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:
26 Kasım Salı:
20.55 Galatasaray - Club Brugge (Belçika)
20.55 Lokomotiv Moskova (Rusya) - Bayer Leverkusen (Almanya)
23.00 Real Madrid (İspanya) - Paris Saint-Germain (Fransa)
23.00 Kızılyıldız (Sırbistan) - Bayern Münih (Almanya)
23.00 Tottenham (İngiltere) - Olympiakos (Yunanistan)
23.00 Atalanta (İtalya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
23.00 Manchester City (İngiltere) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)
23.00 Juventus (İtalya) - Atletico Madrid (İspanya)
27 Kasım Çarşamba:
20.55 Zenit (Rusya) - Olympique Lyon (Fransa)
20.55 Valencia (İspanya) - Chelsea (İngiltere)
23.00 Liverpool (İngiltere) - Napoli (İtalya)
23.00 Genk (Belçika) - Salzburg (Avusturya)
23.00 Barcelona (İspanya) - Borussia Dortmund (Almanya)
23.00 Slavia Prag (Çekya) - Inter (İtalya)
23.00 Leipzig (Almanya) - Benfica (Portekiz)
23.00 Lille (Fransa) - Ajax (Hollanda)
Kaynak: AA