Spor Toto Süper Lig'de umduğunu bulamayan Beşiktaş, yeni sezonda işini şansa bırakmak istemiyor. Siyah beyazlı ekip, transfer çalışmalarında ince eleyip sık dokuyacak.

Beşiktaş'ta 14 futbolcunun sözleşmesi sona erdi. Yönetim, Güven ve Larin ile temaslarını sürdürüyor. Güven ile belli aşamaya gelindi ancak Larin için aynı şey söz konusu değil.

Can Bozdoğan için pazarlık devam ediyor

Siyah beyazlılar, Can Bozdoğan'ı da kadrosunda tutmak istiyor. 1 milyon 800 bin euro satın alma opsiyonu bulunan genç futbolcu için Alman kulübü Schalke 04 ile bonservis pazarlığı devam ediyor.

Alex Teixeira'ya kolaylık sağlanacak

Bu sezonunun hayal kırıklıklarından olan Alex Teixeira için de gelecek teklifler değerlendirilecek. Brezilyalı oyuncuya her türlü kolaylığın sağlanaca.

32 yaşındaki futbolcu da gelecek teklifleri değerlendirmeyi kabul etti.