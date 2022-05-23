Galatasaray'da, Marcao ve Muhammed ile yollar ayrılabilir. Her sezon başarı grafiğini artıran Marcao’nun talipleri artıyor.

Napoli, Roma ve Atalanta Marcao'yu transfer etmek istiyor

Bu sezon ortaya koyduğu futbolla UEFA Avrupa Ligi'nde dikkat çeken Brezilyalı stoper için İtalyan kulüpleri nabız yoklamaya başladı.

Napoli, Roma ve Atalanta 25 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. Mevcut yönetim, Marcao için yaklaşık 15 milyon euroluk bir bonservis bedeli belirlemişti.

İtalyan ekiplerinin, Haziran'daki seçimden sonra resmi teklif ile sarı kırmızılıların kapısını çalması bekleniyor.

Fransız kulüpleri Musfafa Muhammed'i izliyor

Galatasaray'da talibi olan bir diğer futbolcu ise Mustafa Muhammed. Sezon başında Bordeaux’ya transferi son anda gerçekleşmeyen Mısırlı futbolcu, yeniden Fransız takımlarının takibinde.

Bonservisine 4 milyon dolar ödenen 24 yaşındaki futbolcudan, yaklaşık 10 milyon euro gelir elde edilmesi planlanıyor.

Yeni seçilecek yönetim, iki oyuncuyu da satarsa kasasına yaklaşık 25 milyon euro koymuş olacak.

Kerem Aktürkoğlu transfer için bekeleyecek

Kerem Aktürkoğlu ise transfer için bekleyecek. Sosyal medya paylaşımı "veda" olarak yorumlanan genç futbolcu için birçok Avrupa kulübünden teklif geldi.

İspanya ve Fransa'dan gelen tekliflerle birlikte sarı kırmızılılar Kerem için 10 ila 15 milyon euro arasında bir rakam düşünüyor. Kerem Aktürkoğlu’nun, doğru karar vermek için bir süre bekleyeceği belirtiliyor.