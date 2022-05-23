Milan, dün Sassuolo'yu deplasmanda 3-0 yenerek, Serie A'da 11 yıl aradan sonra mutlu sona ulaşırken, Mapei Stadı’ndaki kupa seremonisi ve kutlamalar sırasında Milan Teknik Direktörü Pioli'nin şampiyonluk madalyası çalındı.

56 yaşındaki teknik adam kutlamalardan sonra yaptığı açıklamada, "Madalyamı boynumdan çaldılar. Bulmama yardımcı olun. Lütfen onu geri getirin, o sahip olduğum tek madalya." dedi.

Pioli'nin madalyasını çalanlardan onu geri istemesi üzerine, Serie A Lig Yönetimi'nden yanıt gecikmedi.

Serie A'nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Pioli Hoca, yarın sana yeni bir madalya vereceğiz." ifadesi kullanıldı.

Bu arada, Milan'ı şampiyon yapan deneyimli çalıştırıcı, Serie A'da sezonun teknik direktörü de seçildi.