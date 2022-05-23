Portekizli teknik adamla prensipte anlaşan sarı lacivertliler, bu hafta içinde İstanbul’da bir görüşme yapmayı planlıyor.

67 yaşındaki deneyimli teknik direktör ile 1+1 yıllığına anlaşmaya varılması bekleniyor.

Sürecin bu şekilde ilerlemesi halinde, Portekizli teknik adamın yardımcıları ile birlikte, İsmail Kartal’ın sunduğu raporu inceleyerek mevcut kadroda hızlı bir yapılanmaya gitmesi hedefleniyor.

Sarı lacivertli transfer komitesi de görüşülen futbolcular ile ilgili Jesus’a bilgi verecek ve ardından gelişmelere göre listede revizyona gidecek.

Bu arada geçtiğimiz aylardaki görüşmelerde başta Marcio Sampaio ve Joao de Deus olmak üzere yardımcıları sarı lacivertli takımı zaman zaman tribünlerden takip etti.

Diğer yandan Jorge Jesus’un yardımcıları ile birlikte yıllık 7 milyon euro civarında maliyeti olacak.

Ali Koç İsmail Kartal da görüşecek

Öte yandan sarı lacivertliler, Portekizli teknik adam ile ilgili bir pürüz çıkması olasılığına karşı, daha önce görüşme yaptığı alternatif isimleri de listesinde tutmayı sürdürüyor.

Ayrıca başkan Ali Koç kısa süre içinde İsmail Kartal ile de bir görüşme gerçekleştirecek.

Koç, deneyimli çalıştırıcıya bugüne kadar gösterdiği performans için teşekkür edecek, kariyer planı hakkında ise fikir alışverişinde bulunacak.