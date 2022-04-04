Cezayirli futbolcu, son dönemde sergilediği futbolla geçen sezondan esintiler sergiliyor. 29 yaşındaki futbolcu, son 6 maçta 4 gol pası verdi, 1 kez fileleri sarstı.

Ghezzal, daha önce oynadığı 22 lig karşılaşmasında 2 gol atıp 1 de gol pası vermişti. Cezayirli futbolcu, Trabzonspor maçında da sahanın yıldızı olmayı başardı.

71. dakikada Rosier'in attığı golün pasını veren Ghezzal, rakip ceza sahasında topla en fazla buluşan oyuncu oldu. 29 yaşındaki futbolcu, Batshuayi'nin sonuç alamadığı penaltının kazanılmasını da sağladı.

Bu arada, Trabzonspor maçında takımının tek golünü kaydeden Valentin Rosier, bu sezon ilk defa fileleri sarsmayı başardı. Geçen sezonu 1 gol 7 asistle tamamlayan Fransız oyuncu, bu sezon 25 maçta 2 gol pası üretmişti.

Profesyonel kariyerinin ilk lig golünü Beşiktaş formasıyla İttifak Holding Konyaspor'a atan Rosier, ilk deplasman golünü de yine siyah beyazlı formayla Trabzonspor filelerine gönderdi.