Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre Gamze Durmuş Pakkan, B Ligi 4. Grup müsabakalarında düdük çalacak.

Müsabakalarda, FIFA kokartlı yardımcı hakem Betül Nur Yılmaz Değermenci de yardımcı hakem olarak görev yapacak.