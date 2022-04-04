Haber Giriş: 4 Nisan 2022 Pazartesi 15:13Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Beşiktaş'tan kural hatası başvurusu
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Beşiktaş, karşılaşmada 'kural hatası' yapıldığını belirterek TFF'ye karşılaşmanın yeniden oynanması için başvuruda bulundu.
Beşiktaş'ın itiraz başvurusunda, Trabzonspor maçının 49'uncu dakikasında kaleciye pastan doğan vuruşun, kuralda belirtilen altı pas çizgisinden kullandırılmadığı vurgulandı.
Bunun kural hatasına girdiğini öne süren siyah beyazlılar, konu ile ilgili itiraz evraklarını Türkiye Futbol Federasyonu'na iletti.
Etiketler: Beşiktaş TFF Süper Lig Trabzonspor
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