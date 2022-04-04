Beşiktaş'ın itiraz başvurusunda, Trabzonspor maçının 49'uncu dakikasında kaleciye pastan doğan vuruşun, kuralda belirtilen altı pas çizgisinden kullandırılmadığı vurgulandı.

Bunun kural hatasına girdiğini öne süren siyah beyazlılar, konu ile ilgili itiraz evraklarını Türkiye Futbol Federasyonu'na iletti.