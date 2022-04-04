TFF'den yapılan açıklamaya göre, yönetim kurulunun gerçekleştirdiği toplantıda Nihat Özdemir'in görevinden istifa etti.

"Yönetim kurulunun aldığı kararla, Türkiye Futbol Federasyonuna Başkan Vekili Sayın Servet Yardımcı vekaleten başkanlık edecektir."

TFF Yönetim Kurulu'nun bugün yaptığı toplantıda, Başkanımız Sayın Nihat Özdemir görevinden istifa etmiştir.



Yönetim Kurulu'nun aldığı kararla, Türkiye Futbol Federasyonu'na Başkan Vekili Sayın Servet Yardımcı vekâleten başkanlık edecektir.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur. pic.twitter.com/MKMM4D4P1r — TFF (@TFF_Org) April 4, 2022

Yönetim kurulunun yeni bir görevlendirmede daha bulunduğu ve Mustafa Çağlar'ın, TFF başkan vekilliği görevine getirildi.

Nihat Özdemir, 1 Haziran 2019'dan bu yana Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı görevini yürütüyordu.

#SONDAKİKA

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir görevini bıraktı. Spor camiasının gündemine bomba gibi düşen istifa haberine dair detayları @trtspor Haber Müdürü Erhan Seven aktardı.https://t.co/KKoQQkgIK9 pic.twitter.com/RvLFQiiTn9 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 4, 2022

Nihat Özdemir TFF tesislerinden ayrıldı

İstifa eden Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Riva'daki tesislerden ayrıldı.

TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında istifa eden Özdemir, daha sonra Yayın İhale Komisyonu üyeleri, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve bazı Süper Lig kulüplerinin başkanlarıyla bir araya geldi.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, 3 yıldır sürdürdüğü görevinden istifa etme kararı aldı. Konuyla ilgili federasyondan resmi açıklama bekleniyor. Spor camiasında yaşanan sıcak gelişmeyi @trtspor Yorumcusu Alp Pehlivan değerlendirdi.https://t.co/KKoQQkgIK9 pic.twitter.com/vyt7INcXpP — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 4, 2022

Bu toplantının ardından tesislerden ayrılan Özdemir, basın mensuplarının açıklama talebini geri çevirdi.