Haber Giriş: 4 Nisan 2022 Pazartesi 15:27Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Türkiye Kupası finalinin yeri ve tarihi belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası final maçının Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağını duyurdu.
TFF Yönetim Kurulu, 2021-2022 sezonu Ziraat Türkiye Kupası finalinin İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanmasını kararlaştırdı.
26 Mayıs 2022 Perşembe günü yapılacak final müsabakası saat 20.45'te başlayacak.
TFF Yönetim Kurulu, 2021-2022 sezonu Ziraat Türkiye Kupası finalinin İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanmasını kararlaştırdı.— TFF (@TFF_Org) April 4, 2022
26 Mayıs 2022 Perşembe günü yapılacak final müsabakası, saat 20.45'te başlayacak. pic.twitter.com/T4LFfky6Pm
Etiketler: TFF Türkiye Kupası
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