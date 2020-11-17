Takım halinde yeniden koronavirüs testine giren Beşiktaş'ta endişeli bekleyiş sona erdi. Siyah beyazlılarda 8 futbolcu dışında yeni vakaya rastlanmadı.

Yeni vakanın olmaması teknik heyeti de memnun ederken, bu hafta bir test daha yapılacak. Siyah beyazlı kulüp tedbirleri üst seviyede sürdürecek.

Futbolculara koronavirüs önerileri

Futbolculardan kritik maçlar öncesinde Nevzat Demir Tesisleri dışındaki hayatına da dikkat etmeleri istendi.

Yönetim de futbolculardan sosyal hayatlarında teması en aza indirmelerini ve özellikle son yaşanananlardan sonra daha tedbirli davranmalarını talep etti.

Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları

Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında Medipol Başakşehir ile 21 Kasım Cumartesi günü evinde yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşularının ardından 5'e 2 çalışması ile dayanıklılık koşuları yaptı. Antrenman, oynanan minyatür kale ve çift kale maçla tamamlandı.