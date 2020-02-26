Beşiktaş, Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.

Hazırlıklarını sürdüren siyah beyazlı ekipte, ağrıları bulunan Boateng ve Caner Erkin'den iyi haber geldi.

Görev verilmesi durumunda iki oyuncu da Aytemiz Alanyaspor maçında sahadaki yerlerini alacak.

Trabzonspor maçının 11'ini bozmayı düşünmeyen Teknik Direktör Sergen Yalçın, Boateng ve Caner'in de dönmesiyle birlikte taktik çalışmalara ağırlık vermiş durumda.

Kalede Loris Karius'u oynatacak olan 47 yaşındaki çalıştırıcı, defans hattını bozmayacak.

Gökhan, Vida, Victor Ruiz ve Caner'in önünde ise Muhammed Elneny forma giyecek.

Orta sahanın solunda N'Koudou'nun forma giymesi beklenirken, deneyimli teknik adamın sağ kanatta Diaby ve Lens ile ilgili kararını son taktik antrenmanın ardından vermesi bekleniyor.

Orta sahanın ortasında ise son haftaların formda iki oyuncusu Kevın-Prince Boateng ve Atiba Hutchinson forma giyecek.

Son haftalarda istenilen performansı sergileyemese de Burak Yılmaz takımın gol yükünü çekmeye çalışacak.