Fenerbahçe’nin transferde yüzü gülmedi. Son 4 maçında 1 puan toplayan sarı lacivertli ekibin şampiyonluk yarışında ağır darbe alması, taraftarları kızdırdı.

Camia kötü gidişin sorumlusunu ararken, yeni isimlerin performansı tepki çekmeye başladı.

Özellikle transferi çok konuşulan Max Kruse, beklenen katkıyı yapamadı. Taraftarların "Yeni Alex olur" düşüncesiyle alınmasını çok istediği Alman futbolcu, çoğu maçta oyuna ağırlığını koyamadı.

Emre Belözoğlu, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle tam olarak performansını sahaya yansıtamazken, Tolgay Arslan ligde sadece bir maçta on birde sahaya çıktı.

Kayserispor formasıyla yıldızı parlayan Deniz Türüç, yeni takımında henüz kendini gösteremedi.

Genç Ferdi Kadıoğlu da bir türlü Ersun Yanal'ın gözüne giremedi. Büyük umutlarla alınan Jailson, inişli çıkışlı bir grafik sergiledi.

Brezilyalı futbolcu, özellikle Galatasaray maçındaki futboluyla sert şekilde eleştirildi.

Kaleci Altay Bayındır, zaman zaman yediği hatalı gollerle taraftarları üzdü.

Rodrigues de 3 gol 5 asistlik performansına rağmen kaçırdığı net pozisyonlarla tribünlerin tepkisini çekti.

Alternatif golcü olarak alınan Mevlüt Erdinç, sarı lacivertli formayla ligde gol sevinci yaşayamadı.

Rami ve Zanka ile yollarını ayıran Fenerbahçe’de taraftarların yüzünü güldüren futbolcular bu sezon Vedat Muriç ve Luiz Gustavo ile sınırlı kaldı.