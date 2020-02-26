20 yıl sonra ezeli rakibi Fenerbahçe’yi deplasmanda mağlup ederek şampiyonluk yarışında iddiasını güçlendiren Galatasaray’da Fatih Terim, oyuncularına Gençlerbirliği maçı öncesi uyarılarda bulunuyor.

Deneyimli teknik adamın oyuncularına, "Fenerbahçe maçı kazanıldı ve bitti. Motivasyon sorunu yaşamamalıyız. Şampiyonluğun yolu bu tip maçlardan geçiyor. Gençlerbirliği maçında hata yapma şansımız yok" dediği öğrenildi.

Ligin ilk yarısında iç sahada yaşanan puan kayıplarını örnek gösteren Fatih Terim, hata yapma lükslerinin olmadığını futbolcularına iletti.

Bu arada sakatlığı nedeniyle derbide forma giyemeyen Mario Lemina’nın, Gençlerbirliği mücadelesinde de oynama ihtimalinin düşük olduğu öğrenildi.

Gabonlu oyuncunun, bir hafta sonra deplasmanda oynanacak Demir Grup Sivasspor maçına yetiştirilmeye çalışıldığı belirtildi.

Lemina'nın yerine, Gençlerbirliği maçında derbide olduğu gibi orta sahada Ömer Bayram’ın forma giymesi bekleniyor.