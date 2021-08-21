Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Gaziantep FK - Beşiktaş karşılaşmasında siyah beyazlı futbolcu Fabrice N'Sakala hastaneye kaldırıldı.

Müsabakanın 71. dakikasında topsuz alanda kendisini yere bırakan N'Sakala için oyun durduruldu.

Beşiktaş'ın sağlık ekibi hızlı bir şekilde sahaya girerek oyuncuya müdahale etti. Saha içindeki müdahalenin tam olarak yeterli olmaması nedeniyle sahaya ambulans çağrılırken, 31 yaşındaki oyuncu ambulansa bindirilerek hastaneye kaldırıldı.

İlk gelen bilgilere göre N’Sakala’nın dili boğazına kaçtı. Bilinci açık olan N'Sakala, hastaneye götürüldü.

Beşiktaş'tan N’Sakala açıklaması

"Futbol Takımımızın Gaziantep FK ile oynadığı müsabakada yaşadığı rahatsızlık nedeniyle oyuna devam edemeyen Fabrice Nsakala, bilinci açık bir şekilde tedbir amacıyla hastaneye sevk edilmiştir."