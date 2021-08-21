Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Tampere şehrinde düzenlenen şampiyonaya 45 ülkeden 1008 sporcu katıldı.

Son iki şampiyonada genel klasmanda birinci olan Türkiye, Finlandiya'da elde ettiği madalyalarla ilk günü lider tamamladı.

Ümit erkekler katada Furkan Kaynar, genç kızlar katada Damla Türemen, 21 yaş altı katada Keyda Nur Çolak ve Enes Özdemir, erkekler kumite 70 kiloda ise Süleyman Aydemir altın madalya kazandı.

Ümit kızlar kumite 54 kiloda Buse Kılıç ise bronz madalya elde etti.

Ümit kızlar +54 kiloda Armina Erkan ve ümit erkekler 52 kiloda Doğu Taş ise bronz madalya maçlarını kaybederek şampiyonayı Avrupa beşincisi olarak tamamladı.

48. Avrupa Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası'nın ikinci gününde yarın genç erkekler ve genç kızlar kumite müsabakalarının yanı sıra takım kata mücadeleleri yapılacak.