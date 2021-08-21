Sarı-lacivertli kulüp, basında çıkan söylentilerle ilgili bir yalanlama metni yayınladı.

"Bu akşam saatlerinde gündeme düşen 'Fenerbahçe, Sörloth'u 15 milyon Euro'luk zorunlu satın alma maddesiyle kiralamak için Leipzig'le anlaştı. Her an imza atılabileceği öğrenildi' haberi doğru değildir."