Haber Giriş: 21 Ağustos 2021 Cumartesi 21:55Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Fenerbahçe'den Alexander Sörloth yalanlaması
Fenerbahçe, Norveçli golcü Alexander Sörloth ile anlaştığı yönündeki haberleri yalandı.
Sarı-lacivertli kulüp, basında çıkan söylentilerle ilgili bir yalanlama metni yayınladı.
"Bu akşam saatlerinde gündeme düşen 'Fenerbahçe, Sörloth'u 15 milyon Euro'luk zorunlu satın alma maddesiyle kiralamak için Leipzig'le anlaştı. Her an imza atılabileceği öğrenildi' haberi doğru değildir."
Zorunlu Açıklama— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 21, 2021
Bu akşam saatlerinde gündeme düşen “Fenerbahçe, Sörloth'u 15 milyon Euro'luk zorunlu satın alma maddesiyle kiralamak için Leipzig'le anlaştı. Her an imza atılabileceği öğrenildi.” haberi doğru değildir.
Taraftarımızdan ricamız bu haberi dikkate almamalarıdır. pic.twitter.com/qiH2EtefUl
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