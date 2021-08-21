Kalyon Stadı'nda oynanan maçta gol sesi çıkmadı. Bu sonuçla Beşiktaş puanını 4'e yükseltirken, Gaziantep Futbol Kulübü bu sezon ligdeki ilk puanını aldı.

Maçın sonuna 10 dakikalık kayıp zaman ilave edildi. Uzatmalarda da gol sesi çıkmayınca taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.

Beşiktaş'ın yeni transferler Michy Batshuayi ile Alex Teixeira siyah-beyazlı formayla ilk kez sahaya çıktı.

Maça 70. dakikada Beşiktaşlı Fabrice N'Sakala'nın fenalaşarak hastaneye kaldırılması maça damga vurdu. İlk gelen bilgilere göre N’Sakala’nın dili boğazına kaçtı. Bilinci açık olan N'Sakala hastanede tedavi altına alındı.

Beşiktaş'tan N'Sakala açıklaması

Beşiktaş Kulübü de, Fabrice N'Sakala'nın bilincinin açık olduğunu ve tedbir amacıyla hastaneye sevk edildiğini açıkladı.

"Futbol Takımımızın Gaziantep FK ile oynadığı müsabakada yaşadığı rahatsızlık nedeniyle oyuna devam edemeyen Fabrice Nsakala, bilinci açık bir şekilde tedbir amacıyla hastaneye sevk edilmiştir."

[Fotoğraf: AA]

İlk yarının önemli anları

19. dakikada gelişen Gaziantep atağında sol kanatta topla buluşan Mendly, iki savunma oyuncusu arasında şık çalımla sıyrılarak ceza sahasına sokulur sokulmaz ortasını yaptı. Sağ kale direği dibinde defans oyuncuları topu kornere gönderdi.

22. dakikada gelişen Beşiktaş atağında sağ kanattan gönderilen topu ceza yayı üzerinde karşılayan Ghezzal'ın bekletmeden çektiği şutta, kaleci Günay Güvenç sola yatarak topu kontrol etti.

24. dakikada ceza sahası önünde kaleyi cepheden gören pozisyonda topa sahip olan Figueiredo'nun şutunda, top savunmadan döndü. Topu iyi takip eden Jefferson'un ceza sahasının dışından çektiği sert şutta, top kalenin üstünden az farkla auta çıktı.

39. dakikada N'Koudou sol çaprazdan ceza alanına girip topu yerden içeriye çevirdi ama savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

Maçın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

[Fotoğraf: AA]

İkinci yarının önemli anları

47. dakikada sol kanattan gelişen Beşiktaş atağında, sol kanattan N'Sakala'nın pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Larin'in şutunda, kaleci Günay Güvenç güçlükle topu kontrol etti.

50. dakikada konuk ekip kaleyi bir kez daha yokladı. Ghezzal'ın sağ kanattan yaptığı ortayı arka direkte karşılayan Larin'in vuruşunda, top Günay Güvenç'te kaldı.

65. dakikada topla ceza sahası yayının önüne topla buluşan Furkan Soyalp'ın sert şutunda, top kalenin üstünden auta çıktı.

71. dakikada N'Sakala'nın rahatsızlanarak hastaneye kaldırılması üzerine, maça yaklaşık 5 dakika ara verildi.

86. dakikada gelişen Gaziantep atağında, Kitsiou sağ kanattan yerden ortaladı, top savunmaya çarpıp kornere çıktı.

90+3. dakikada ev sahibi ekip gole çok yaklaştı. Sağ kanattan Kitsiou'nun yaptığı ortayı müsait bir pozisyonda önünde bulan Jefferson, topu az farkla kalenin solundan auta gönderdi.

90+4. dakikada Teixeira ceza sahası yayı üzerinden topa sert vurdu ancak meşin yuvarlak kalenin üst direğinden az farkla auta gitti.

Karşılaşma 0-0 sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Kalyon

Hakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Murat Tuğberk Curbay.

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Tosca, Ertuğrul Ersoy, Kitsiou, Mendyl (Dk. 75 Halil İbrahim Pehlivan), Jefferson, Recep Niyaz (Dk. 75 Borven), Merkel (Dk. 61 Furkan Soyalp), Figueiredo (Dk. 75 Doğan Erdoğan), Dicko (Dk. 32 Kenan Özer)

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala (Dk. 75 Rıdvan Yılmaz), De Souza, Hutchinson (Dk. 65 Teixeira), Salih Uçan, Ghezzal (Dk. 66 Gökhan Töre), N'Koudou (Dk. 46 Larin), Kenan Karaman

Sarı kartlar: Dk. 4 Mendly, Dk. 45+3 Tosca (Gaziantep), Dk. 11 N'Sakala, Dk. 45+3 Vida (Beşiktaş)