Haber Giriş: 21 Ağustos 2021 Cumartesi 23:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Kasapoğlu'ndan N'Sakala için geçmiş olsun mesajı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig'de Gaziantep ile Beşiktaş arasında oynanan maçta rahatsızlanarak ambulansla hastaneye kaldırılan siyah-beyazlı futbolcu Fabrice N'Sakala için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Geçmiş olsun N'Sakala. İnşallah güzel haberlerini alacağız." ifadelerini kullandı.
Türkiye Futbol Federasyonu ile Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor kulüpleri de N'Sakala için "geçmiş olsun" mesajları yayımladı.
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