Haber Giriş: 14 Eylül 2021 Salı 18:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beşiktaş'ın Dortmund maçı kamp kadrosu belli oldu
[Fotoğraf: AA]
Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında yarın Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'u ağırlayacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Sergen Yalçın'ın belirlediği isimler şöyle:
Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Josef De Souza, Kevin N'Koudou, Salih Uçan, Michy Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Miralem Pjanic, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Fabricio N'Sakala, Welinton Souza, Kenan Karaman.
Borussia Dortmund maçı kamp kadromuz. #UCL | #BJKvBVB pic.twitter.com/c3opIWNmSc— Beşiktaş JK (@Besiktas) September 14, 2021
Etiketler: Beşiktaş Şampiyonlar Ligi
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