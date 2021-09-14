Sergen Yalçın, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Oynayacağımız organizasyon futbolun en üst seviyesi. Özellikle Beşiktaş olarak böyle bir organizasyonda olduğumuz için çok heyecanlıyız ve mutluyuz. Hedefimiz, mümkünse grupta ilk iki içinde olmak. Bunu yaşamak istiyoruz. Çok zor bir organizasyonun içinde olduğumuzu belirtmek isterim. Takım olarak iyi bir uyum içinde olduğumuzu, mücadele edebileceğimizi düşünüyorum. Bunu başarmak için oyuncularımla beraber elimizden geleni yapacağımızı düşünüyorum. Bunu birlikte deneyeceğiz. Sonuçlarını da hep beraber göreceğiz. Ümidimiz var, heyecanlıyız. Umarım oyunlar ve skorlar istediğimiz doğrultuda olur."

"Takım olarak hazırız ve elimizden geleni yapacağız"

Sergen Yalçın, mümkün olduğunca kendi oyun planlarına sadık kalmaya gayret edeceklerini aktardı.

"Bazen rakibe göre oyun planı değişebiliyor. Elimizden geldiğince kendi oyunumuzu oynamaya çalışacağız. Bizim için de test gibi bir maç olacak. Oyunun nasıl gelişeceğini, temponun nasıl oluşacağını kestirmek zor. Çünkü güçlü ve tempolu takımlarla oynayacağız. Oynadığımız her müsabakada kendi planımızı uygulamaya, izleyenlerin zevk aldığı, heyecanlı bir oyun izletmeye çalışacağız. Bunun ne kadar mümkün olduğunu müsabakalarda görme imkanımız olacak. Hem oyunumuz hem de istediğimiz şeyler umarım oyuncularımız tarafından uygulanabilir. Mücadele eden, savaşan, temaslı oynayan, kazanmak için her şeyi yapan bir oyuncu grubu göreceksiniz. Kazanmak istiyoruz. Koruma amaçlı bir oyun oynamayacağız. Tek hedefimiz kendi oyunumuzu oynayıp, müsabakayı kazanmak. Bunun nasıl olacağını yarın göreceğiz. Hedefimiz ilk iki içinde yer alıp gruptan çıkmak ama bunun ne kadar mümkün olduğunu maç oynadıkça göreceğiz. Çok zorlu bir grup olacak bizim için. Takım olarak hazırız ve elimizden geleni yapacağız."

[Fotoğraf: DHA]

"Bu organizasyonda kupa kazanmak zor. Gerçekçi olmak lazım"

Siyah-beyazlı teknik adam, Şampiyonlar Ligi'nde kupa kazanmanın hayal olduğunu söyledi.

"Bu organizasyonda kupa kazanmak zor. Gerçekçi olmak lazım. Takım bütçelerine bakınca, kolay değil. Grubun en düşük bütçeli takımıyız. Fakat bütçe işi de bir yere kadar. İstek, arzu, mücadele, kazanma hırsı, oyuncu enerjisi bütçeden çok daha önemli şeyler. Temaslı oyunu, mücadeleyi, tempoyu yakalayabilirsek, başarılı olacağımızı düşünüyorum. Finalin o kadar kolay olduğunu düşünmüyorum ama hayalini kurabilir miyiz? Belki hayalini kurabiliriz. Önümüze ne çıkacağını şu anda bilmiyoruz. Maçlarda neler cereyan edeceğini tahmin etmek zor ama bir şeyler yapmak istiyoruz. Deneyeceğiz. Ülkemize puanlar kazandırmak, taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. Zor bir turnuva, kolay değil. Kimsenin şüphesi olmasın, elimizden geleni yapacağız."

"Türkiye'de oynadığınız seviye bu seviyelere yetmez"

Yalçın, Maçta 115 kilometreden fazla koşu mesafesini zorlamak zorunda olduklarına vurgu yaptı.

"Son oynadığımız maçın koşu mesafesi iyi ama yarın o koşu mesafeleri yeterli olmayacak. Minimumum 115 ve üstünü zorlamak zorundayız. Bu organizasyonda başarılı olmak istiyorsanız daha fazla tempo ve mesafeye ihtiyaç var. Oyuncularımız da bunun farkında. Çalışmalarımızı ona göre yaptık. Biz konuşmayı çok seviyoruz ama konuşmakla olmuyor. Bu seviyeler çok üst seviyeler. Gruplar açıklanınca hemen 'Bu gruptan çıkarız' diye konuşuluyor. Daha gerçekçi olmak lazım. Çok üst seviyede oynayacağız. Buradaki mücadeleler kolay değil. Türkiye'de oynadığınız seviye bu seviyelere yetmez. Gerçekçi planlar yapıyoruz. Ne yapabiliriz, nereye gideriz, bunu zaman gösterir. Gerçekçi olmayan hedefler koyduğunuzda, sonra hayal kırıklığı yaşayabiliyorsunuz."

"Vida olmayacak ama onun yerine oynayacak oyuncularımız var"

Sergen Yalçın, sakatlığı nedeniyle Borussia Dortmund karşısında görev yapamayacak Domagoj Vida'nın yokluğunu değerlendirdi.

"Savunmada Vida olmayacak ama onun yerine oynayacak oyuncularımız var. Bu sene iyi ve geniş bir kadro kurduk. Her bölgede oynayacak alternatifli kadromuz var. Herkes hazır, herhangi bir sorun teşkil edeceğini düşünmüyorum."

[Fotoğraf: DHA]

"Nasıl oynamamız gerekiyorsa öyle oynayacağız"

Siyah-beyazlı çalıştırıcı, güçlü bir rakip olmasına karşın Borussia Dortmund'un da zaafları bulunduğunu kaydetti.

Her takımın açıkları, mutlaka eksik bir şeyleri vardır. Eksikleri olması, senin o eksikleri kullanarak yeneceğin anlamına gelmiyor. Sen o eksikleri değerlendirebilecek misin? Bizim de bir sürü eksiğimiz var. Bu eksikleri konuşmak güzel ama oyunda bunlardan faydalanmak kolay olmuyor. Biz de kafamızda bir şeyler kuruyoruz. Herkes bir şeylere çalışıyor ama çalışma ile uygulama arasında büyük fark var. Planlarımızı yaptık. Nasıl oynamamız gerekiyorsa öyle oynayacağız."

"Bütün oynayanlar yabancı olacak gibi görünüyor"

Yalçın, yabancı oyuncularla oynayacağını aktardı.

"Bütün oynayanlar yabancı olacak gibi görünüyor. Ben şikayet etmiyorum. TFF bir karar almışsa biz onu uygulamak zorundayız. 3 Türk'le oyna diyorsa 3 Türk'le oynarız. Kuralı değiştirecek mercii ben değilim. Sadece fikirlerimi söylüyorum. Bu seviyelerde oynayabilecek Türk oyuncularımız da var. Bir karar alındıysa, o karar sürekli değiştirilmesin. Kulüpler bu kararlara göre plan programlar yapıyor."

Sergen Yalçın, Gaziantep maçında rahatsızlık geçiren Fabrice N'Sakala'nın durumuyla ilgili konuştu.

"N'Sakala hazır ve gayet iyi. Fiziksel bir sorunu yok. Antrenmanlarda da gayet iyi. Zaman zaman oyuncuları değiştiriyoruz. Bazen farklı bölgelerde farklı oyuncular kullanabiliriz. Bütün maçları aynı oyuncularla oynayamayız. Bazı oyuncuları dinlendirmek gerekir."

Acun Ilıcalı'ya maç yayını çağrısı

Yalçın, Şampiyonlar Ligi maçlarının yayın hakkını elinde bulunduran kurumun sahibi Acun Ilıcalı'ya, yayınların kamuya açık olması çağrısında bulundu.

"Ben tüm ülkenin bu maçı izlemesini isterim. Ülkemizi temsil ediyoruz. Alacağımız puanlar bundan sonrası için çok önemli olacak. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın alacağı puanlar da önemli. Onlara da başarılar diliyorum. İstanbul'un 3 büyük camiası ülkeye puan kazandırmak için elinden geleni yapacak. Exxen maçı açabilir bence. Sosyal medyada insanların izlemek istediğini gördüm. Acun'dan rica etmek lazım. Açsın kanalı, bütün halk izlesin. Bir seferlik böyle bir şey yapabilirsin."

[Fotoğraf: DHA]

De Souza: Modern futbolda tek bir takımı favori görmek imkansız

Basın toplantısına katılan siyah-beyazlı futbolcu Josef de Souza maç hakkında konuştu.

"Şampiyonlar Ligi'nde ülkelerinde şampiyon olan takımlarla oynayacağız. Başa baş mücadele olacak. Biz de iyi takımız ve sahaya kazanmak için çıkacağız. Bugün modern futbolda tek bir takımı favori görmek imkansız. Mücadele eden, beraber hareket eden takımlar maçlarını kazanabiliyorlar. Oynayacağımız maçlarda favori bir takım görmüyorum. Birbirimizle iyi dayanışmamız olursa ve mücadele edersek tabii ki kazanabiliriz. Kaliteli oyuncularla oynamak iyi hissettiriyor. Atiba da Pjanic kadar kaliteli bir futbolcu. Topa sahip olma üstünlüğünü onlarla beraber yaşıyorsunuz. Geçen seneden bu yana bir çıkış yakaladı kulüp. Bunda pay sahibi olmaktan mutluluk duyuyorum. Bugüne kadar oynadığımız futbolu tekrarlarsak, gruptan çıkmak da mümkün olur. Bu sezon oynadığımız maçlarda taraftarımızla yeniden buluşmak bizim için çok özeldi. Şampiyonlar Ligi özel bir arena. Onlar da bu heyecanı bizimle birlikte yaşayacak ve bizleri destekleyeceklerinden şüphemiz yok."

[Fotoğraf: AA]

Siyah-beyazlılar hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Borussia Dortmund maçı hazırlıklarını 15 dakikası basına açık antrenmanla tamamladı.

Siyah-beyazlı ekip, basına açık bölümde ısınma hareketleri ve koşu çalışmaları gerçekleştirdi.

Tedavileri süren Domagoj Vida ve Alex Teixeira antrenmana katılmazken, sakatlığı bulunan Umut Meraş takımdan ayrı koşu yaptı.