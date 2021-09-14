Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, bazı yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında teknik direktör arayışı içinde olunduğu şeklinde haberler yapıldığı belirtildi.

Bazı isimlerle görüşüldüğü, hatta ileri gidilerek anlaşma sağlandığının iddia edildiği aktarıldı.

"Bu asılsız iddiaların hiçbiri gerçeği yansıtmamaktadır. Henüz daha ilk dört haftasını geride bıraktığımız uzun lig maratonunda hedeflerimiz doğrultusunda teknik direktörümüz Bülent Uygun'a olan güvenimiz, inancımız ve desteğimiz tamdır."