Haber Giriş: 16 Eylül 2021 Perşembe 17:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beşiktaş Welinton'un sağlık durumunu açıkladı
[Fotoğraf: AA]
Beşiktaş Kulübü, Borussia Dortmund müsabakasında darbe alan Welinton Souza'nın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.
Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamaya göre, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Borussia Dortmund ile oynanan müsabaka sırasında sol dizine aldığı darbe nedeniyle değerlendirmeye alınan Welinton Souza'nın uyluk kemiğinde kemik ödemi ve diz eklem kapsülünde gerilme saptandı.
Welinton'un tedavisine sağlık ekipleri tarafından başlandı.
Etiketler: Beşiktaş
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