Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamaya göre, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Borussia Dortmund ile oynanan müsabaka sırasında sol dizine aldığı darbe nedeniyle değerlendirmeye alınan Welinton Souza'nın uyluk kemiğinde kemik ödemi ve diz eklem kapsülünde gerilme saptandı.

Welinton'un tedavisine sağlık ekipleri tarafından başlandı.