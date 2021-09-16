Avrupa Ligi'ndeki diğer temsilcimiz Fenerbahçe ise Almanya deplasmanındaydı. Sarı lacivertliler D Grubu ilk maçında Eintracht Frankfurt'a konuk oldu.

Zorlu 90 dakika 1-1 sona erdi.

Fenerbahçe 10. dakikada Mesut Özil'in golüyle öne geçse de 41. dakikada Sam Lammers'in golüne engel olamadı.

Öte yandan Fenerbahçe'de Mergim Berisha'nın 90+2. dakikada attığı gol VAR incelemesinin ardından iptal edildi.

Mesut attı Fenerbahçe öne geçti. 10. dakikada Direkten dönen pozisyon sonrasında Diego Rossi penaltı noktasının hemen önüden kaleye şutunu gönderdi kaleci Kevin Trapp müdahalesini yaptı. Uzaklaştırılmaya çalışılan topa hareketlenen Mesut Özil altıpas içiden kaleye şutunu gönderdi ve top ağlarla buluştu. 0-1

Frankfurt beraberliği sağladı. 41. dakikada korner sonrasında çıkılan kontra atakta topla buluşan Filip Kostic ceza sahası içine girip kısa pasını altıpas önündeki Djibril Sow'a bıraktı. Sow bekletmeden şunutu gönderdi top ağlara gitti. 1-1.

Avrupa arenasına play-off turundan katılan ve HJK Helsinki'yi her iki maçta da yenerek gruplara adını yazdıran Fenerbahçe, bu sezon oynadığı hazırlık maçları dahil hiçbir karşılaşmadan mağlubiyetle ayrılmadı.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

2. dakikada Frankfurt'un kullandığı köşe vuruşu sonrası Gustavo'nun derinlemesine pasıyla bir anda savunma arkasına sarkan Rossi, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Çok müsait durumda yaptığı vuruşta Trapp üzerine gelen topu zorlanmadan kontrol etti.

4. dakikada Fenerbahçe bu kez Osayi'yle etkili geldi. Onun ortaya çevirdiği topa Frankfurt savunması ters bir dokunuş yaptı. Kaleci Trapp direk dibinden topu ayağıyla güçlükle çıkardı.

10. dakikada Fenerbahçe yine çok etkili geldi. Sağ kanattan son çizgiye inen Mesut'un ortaya çevirdiği topa Mert Hakan gelişine vurdu, top direkte patladı. Devamında Rossi'nin vuruşunu kaleci sektirdi, arka direkteki Mesut dar açıdan topu ağlara yolladı ancak yan hakem ofsayt bayrağı kaldırdı.

GOL - 12. dakikada VAR incelemesi, sonrası Mesut'un ofsaytta olmadığı tespit edildi ve gol geçerli sayıldı. Fenerbahçe Mesut'un golüyle öne geçti. 0-1

[Fotoğraf: AA]

23. dakikada ev sahibi ekip gole çok yaklaştı. Sol kanattan savunma arkasına sarkan Kostic'in ortasında ceza alanı içinde oluşan büyük karambolde üst üste çekilen şutları Fenerbahçe savunması ve kaleci Altay kurtarmayı başardı ancak pozisyon noktalanınca ilk pasta topu alan Kostic için ofsayt bayrağı kalktı.

GOL - 41. dakikada Frankfurt orta alandan atılan uzun pas sonrası bir anda atağa çıktı. Kostic'in sol kanattan ortaya çevirdiği topu kale alanında bomboş kalan Lammers tek vuruşla ağlara yolladı. 1-1

45+2. dakikada Fenerbahçe ilk yarının son saniyelerinde bir kez daha gole yaklaştı. Sol kanattan ortaya çevrilen topta Mesut röveşata denedi ancak olmadı. Devamında sağdan bir orta geldi, bu kez seken topa Valencia vurdu. Üstten auta gitti.

Mücadelenin ilk yarısı 1-1 sona erdi.

[Fotoğraf: Reuters]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

52. dakikada sol kanattan geliştirdiği atakta Kostic'in ortası sonrası ceza sahası içinde Borre'nin kafa vuruşunda, Fenerbahçe savunması topu uzaklaştırdı.

55. dakikada Fenerbahçe'de Rossi, sol kanattan ceza sahasına hızlı bir şekilde girdi. Çizgiye inen Rossi'nin ortasına N'Dicka ayak koydu.

63. dakikada Da Costa'nın kaleci Trapp'a geri pasında Valencia araya girmek istedi. Trapp hızlı davrandı ve topu ayağıyla uzaklaştırarak tehlikeyi önledi.

75. dakikada Eintracht Frankfurt'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Kostic, ceza sahasında topla buluştu. Bu oyuncunun şutunda kaleci Altay topu çıkardı.

[Fotoğraf: AA]

90. dakikada Fenerbahçe ayağa paslarla müthiş çıktı. Diego Rossi'nin araya bıraktığı topa hareketlenen Pelkas kaleciyi çalımlamak isterken Trapp'ın müdahalesiyle yerde kaldı.

GOL - 90+3. dakikada Pelkas'ın kullandığı penaltıda Trapp'ın kurtardığı topu Berisha tamamladı ve ağları sarstı.

GOL İPTAL - 90+3. dakikada Pelkas'ın kullandığı penaltıda Trapp'ın kurtardığı topu Berisha tamamladı ve ağları sarstı. Hakem golü verdi ancak VAR incelemesi sonrası Berisha'nın ceza sahasına erken girdiği tespit edilerek gol geçersiz sayıldı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve maç 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Stat: Commerzbank Arena

Hakemler: Maurizio Mariani, Matteo Passeri, Alessandro Costanzo (İtalya)

Eintracht Frankfurt: Trapp, Da Costa, Hinteregger, N'Dicka, Durm, Kamada, Sow, Jakic, Kostic, Borre (Dk. 73 Hauge), Lammers

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Szalai, Kim Min-jae, Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu (Dk. 77 Muhammed Gümüşkaya) , Luiz Gustavo, Mert Hakan Yandaş (Dk. 77 Meyer), Osayi-Samuel, Mesut Özil (Dk. 77 Pelkas), Rossi, Valencia (Dk. 77 Berisha)

Goller: Dk. 10 Mesut Özil (Fenerbahçe), Dk. 41 Lammers (Eintracht Frankfurt)

Sarı kartlar: Dk. 83 Meyer, Dk. 86 Gustavo, Dk. 90+5 Osayi-Samuel (Fenerbahçe), Dk. 90+5 Jakic (Eintracht Frankfurt)