Haber Giriş: 16 Eylül 2021 Perşembe 14:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
F1'de Vettel ve Stroll 2022'de Aston Martin'de kalacak
Formula 1 takımlarından Aston Martin, pilotları Sebastian Vettel ve Lance Stroll ile gelecek sezon için anlaştığını duyurdu.
Aston Martin'den yapılan açıklamaya göre, kariyerinde 4 dünya şampiyonluğu bulunan Vettel ile Kanadalı Stroll 2022 sezonunda takım arkadaşı olarak kalmaya devam edecek.
Vettel, Aston Martin'de kaldığı için mutlu olduğunu belirtti.
"Gelecek sezon her takım için yeni bir başlangıç olacak. Bu durum ise bizim için büyük bir fırsat olacak."
Formula 1'de gelecek sezon araçların aerodinamik yapısında ve kurallarda yapılacak değişikliklerle daha rekabetçi bir yarış ortamına geçilmesi planlanıyor.
Bu sezon Azerbaycan Grand Prix'sinde ikinci olan Vettel'in 35, takım arkadaşı Stroll'un ise 24 puanı bulunuyor.
Etiketler: Formula 1
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