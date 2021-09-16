Türk Telekom Stadı'nda oynana müsabakayı Slovenya Futbol Federasyonundan hakem Matej Jug yönetti.

Maçın ilk yarısında oyunun kontrolü sarı-kırmızılı ekipte olurken takımlar pozisyon üretmekte zorlandı.

Sarı kırmızılılar, 67. dakikada Thomas Strakosha'nın kendi kalesine attığı golle rakibini 1-0 yendi. Bu sonuçla Galatasaray grubunda ilk haftayı lider tamamladı.

67. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. Ceza sahası içine atılan ortayı Manuel Lazzari müdahalesiye havalandı. Kaleye yönelen bu topu kaleci Thomas Strakosha kornere tokatlamak istedi ancak topu kendi kalesine gönderdi. Galatasaray maçta öne geçti.

E Grubu'ndaki diğer maçta Lokomotiv Moskova ile Marsilya 1-1 berabere kaldı.

Galatasaray grubun ikinci haftasında 30 Ekim’de Fransa deplasmanında Marsilya ile karşılaşacak.

Bu sezon Avrupa'daki ilk sınavını UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Eleme Turu'nda Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven'a karşı veren Galatasaray, 5-1 ve 2-1'lik skorlarla yenilerek elendi.

Yoluna UEFA Avrupa Ligi Üçüncü Eleme Turu'nda devam eden sarı-kırmızılılar, İskoçya'nın St. Johnstone takımını 1-1 ve 4-2'lik skorlarla geçerek play-off turuna yükseldi. Bu turda ise Danimarka temsilcisi Randers'i 1-1 ve 2-1'lik skorlarla saf dışı bırakarak gruplara kaldı.

Geçen sezon İtalya 1. Futbol Ligi'ni (Serie A) 6. sırada bitiren Lazio ise UEFA Avrupa Ligi'nde doğrudan gruplarda mücadele etme hakkı kazandı.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

10. dakikada paslaşarak kullanılan serbest vuruşta Galatasaray savunması araya girdi. Devamında Lazzari yay üzerinden vuruşunu yaptı, top üstten dışarı çıktı.

10. dakikada Kerem'in pasında mükemmel bir vücut çalımıyla topu önüne alan Halil Dervişoğlu ceza alanı sol çaprazından vurdu, savunma son anda araya girdi.

22. dakikada Galatasaray çok adamla etkili geldi. Ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Kerem'in kale alanına çevirdiği topa Halil Dervişoğlu istediği gibi dokunamadı.

23. dakikada Kerem'in ceza alanına gönderdiği topa hafif sağ çaprazdan Morutan gelişine ayağının üstüyle çok sert ve şık vurdu, kaleciyi geçen top üst direkten çizginin önüne düştü.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

[Fotoğraf: Reuters]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

51. dakikada Lazio savunmada pas yaparken bir anda topu kapan Kerem Aktürkoğlu hızla ceza alanına sokuldu. İkiye bir pozisyonda topu ayağından aşınca Galatasaray adına büyük bir tehlike büyümeden sonlanmış oldu.

58. dakikada Lazio etkili geldi. Luis Alberto'nun ceza sahası dışından vuruşunda Muslera topu güçlükle çeldi. Devamında Muriç topu ortaya çevirdi, Van Aanholt'un ters vuruşunda top direğin yanından kornere çıktı.

61. dakikada Galatasaray bir kez daha gole çok yaklaştı. Morutan'ın nefis hareketlerle içeri taşıdığı topa penaltı noktası üzerinden Kerem Aktürkoğlu vurdu. Top direğin dibinden auta çıktı.

62. dakikada Galatasaray baskıyı iyice artırdı. Kerem bu kez sol çaprazdan savunma arkasına sarktı, onun ortaya çevirdiği topa Cicaldau ön direkte gelişine vurdu. O da çerçeveyi tutturamadı.

[Fotoğraf: Reuters]

GOL - 67. dakikada sağ kanattan gelişen Galatasaray atağında Morutan içeriye kat etti ve ortasını yaptı. Lazzari'nin ters vuruşunda havalanan topu kaleci Strakosha ellerinin arasına almak isterken kendi ağlarına gönderdi. 1-0

70. dakikada Galatasaray savunmasının arkasına atılan topla Milinkovic-Savic bir anda bomboş kaldı. Karşı karşıya pozisyonda aşırtma vuruşla ağları bulmak istedi ancak Muslera topu kontrol etmeyi başardı.

72. dakikada Galatasaray akınında Cicaldau ceza yayının üzerinden sert vurdu, kaleci Strakosha topu son anda kornere çeldi.

Müsabakayı Galatasaray 1-0 kazandı ve gruplara 3 puanla başladı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Matej Jug, Matej Zunic, Manuel Vidali (Slovenya)

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı (Dk. 78 Emre Kılınç), Morutan (Dk. 85 Feghouli), Cicaldau (Dk. 90 Luyindama), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 79 Babel), Halil Dervişoğlu (Dk. 90 Mustafa Muhammed).

Lazio: Strakosha, Lazzari, Luis Felipe, Acerbi, Hysaj, Akpa-Akpro (Dk. 56 Milinkovic-Savic), Lucas Leiva (Dk. 83 Cataldi), Luis Alberto (Dk. 66 Basic), Felipe Anderson (Dk. 66 Rodriguez), Zaccagni, Immobile (Dk. 56 Vedat Muric).

Sarı kartlar: Dk. 8 Muslera (Galatasaray), Dk. 88 Vedat Muric, Dk. 90+4 Zaccagni (Lazio).

Gol: Dk. 67 Thomas Strakosha (kendi kalesine) (Galatasaray).