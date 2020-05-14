MKE Ankaragücü Kulübü, 8 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklayan Beşiktaş için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

"Geçmiş olsun Beşiktaş. Koronavirüs testi pozitif çıkan 8 kişiye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını umut ediyoruz."

Gençlerbirliği

"Beşiktaş camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, testi pozitif çıkan 8 kişinin en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."

Fenerbahçe

"Covid-19 testi pozitif çıkan Beşiktaş Kulübü futbolcuları, teknik ekibi ve tesis çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz. Geçmiş olsun Beşiktaş."

"Beşiktaş Kulübü Değerli Başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi’ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; Çebi’nin bir an önce sağlığına kavuşmasını ve iyi haberlerini almayı diliyoruz."

Trabzonspor

"Yapılan Covid-19 testleri sonucunda sekiz kişide pozitif vakaya rastlandığını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Camianıza geçmiş olsun dileklerimizi iletirken, kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz."

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu:

"Beşiktaş Kulübü Başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi’nin COVID-19 testinin pozitif çıktığını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Kendisinin en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyorum."

Türkiye Basketbol Federasyonu

"Beşiktaş Futbol Takımı'nda futbolcular, teknik ekip ve tesis çalışanlarına yapılan Kovid-19 testinde sekiz kişinin sonuçlarının pozitif çıktığını üzülerek öğrendik. Beşiktaş Kulübüne ve Covid-19 testleri pozitif çıkan personele içtenlikle geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

Türkiye Futbol Federasyonu

"Yapılan kontrollerde Covid-19 testi pozitif çıkan Beşiktaş Kulübü futbolcu, teknik heyet, tesis çalışanlarına ve Beşiktaş camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz."

Büyükşehir Belediye Erzurumspor

“Beşiktaş Kulübüne geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Test sonucu pozitif çıkanların tedavilerinin tamamlanarak en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz."

Demir Grup Sivasspor

"Beşiktaş'ın Covid-19 testi pozitif çıkan futbolcuları, teknik heyeti ve çalışanlarına 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz. Geçmiş olsun Beşiktaş."

Galatasaray

"Beşiktaş JK'de koronavirüs testleri pozitif çıkan Başkan Sayın Ahmet Nur Çebi ve kulüp çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sağlıklarına bir an önce kavuşmalarını temenni ediyoruz."