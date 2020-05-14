Doğuştan kolları olmayan dünya ve Avrupa şampiyonu paralimpik yüzücü Beytullah Eroğlu, Engelliler Haftası kapsamında açıklamalarda bulundu.

"Balık adam" lakaplı Beytullah, "Bu hafta, Engelliler Haftası. Buradan bütün engellilerimize sesleniyorum; evlerinden çıksınlar ve bir an önce spora başlasınlar. Benim tavsiyem yüzmeye başlasınlar." dedi.

Paralimpik yüzücü, sporla değişen hayatını anlattı.

"Evimden çıkmaz, ailemden başka kimseyle iletişim kurmazken sporla öz güvenimi kazandım. Aile zoruyla başladığım eğitim hayatımı okul başkanlıklarıyla bitirdim. Bunu yüzmeye, spora borçluyum. Bunu ben başardıysam, herkes başarabilir. Yeter ki biraz gayret etsinler. Başladıktan sonra sporu seveceklerinden eminim."

Beytullah, koronavirüs salgını sürecinin spora etkisine de değindi.

"Hepimiz gibi pandemi sürecinde evimizde kaldık. Mümkün olduğu kadar çalışmalarımızı yapmaya devam ediyoruz. Bu pandemi sürecinden en çok etkilenen branşlardan birisi yüzme. Ama pandemi sadece bizim için değil, bütün rakiplerimiz için de geçerli. Bu süreci ne kadar iyi atlatırsak önümüze o kadar daha iyi bakacağımızı düşünüyorum."

"Tarih değişti, hedef değişmedi"

Beytullah, dünyayı etkisi altına alan salgın nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nın 2021'e ertelendiğini hatırlattı.

"Bizim için aslında çok da iyi olmadı, 4 yıldan beri bu işe emek verdik. Tarih değişti ama hedef değişmedi. Paralimpik oyunlarından madalyayla dönmek için çalışmalarımıza başladık. İnşallah tekrardan hız kazanacağız. Kariyerimdeki tek eksik madalya, paralimpik oyunları madalyası. İnşallah ülkemize madalyayla dönmek, bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum."

İstanbul Büyükşehir Belediyespor sporcusu olan Beytullah Eroğlu, İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'ni de bitirme başarısı gösterdi.