Haber Giriş: Kaynak: AA
Fenerbahçe'de yüksek divan kurulu toplantısı yarın yapılacak
Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, yarın gerçekleştirilecek.
Toplantı, dünyayı saran ve Türkiye'yi de etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle ilk kez "online" olarak yapılacak.
Kulüp başkanı Ali Koç ve yönetim kurulunun Ülker Stadı 1907 Tribünü'nden katılacağı toplantıyı, divan kurulu başkanı Vefa Küçük evinden yönetecek.
Toplantı, 14.00-17.00 saatlerinde gerçekleştirilecek.
Etiketler: Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu ToplantısıSon Güncelleme: 14 Mayıs 2020 Perşembe 14:05
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