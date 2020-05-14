Toplantı, dünyayı saran ve Türkiye'yi de etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle ilk kez "online" olarak yapılacak.

Kulüp başkanı Ali Koç ve yönetim kurulunun Ülker Stadı 1907 Tribünü'nden katılacağı toplantıyı, divan kurulu başkanı Vefa Küçük evinden yönetecek.

Toplantı, 14.00-17.00 saatlerinde gerçekleştirilecek.