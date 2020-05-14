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Ahmet Nur Çebi’nin de koronavirüs testi pozitif çıktı
[Fotoğraf: AA]
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin de koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Siyah beyazlı kulüp başkan Çebi'nin sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.
"Başkanımız Ahmet Nur Çebi’nin 13 Mayıs Çarşamba günü BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirilen Covid-19 testi pozitif sonuç vermiştir.
Başkanımızın en kısa sürede sağlığına kavuşması için tedavi sürecine ilgili prosedürler doğrultusunda hemen başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."
Etiketler: son dakika Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur ÇebiSon Güncelleme: 14 Mayıs 2020 Perşembe 15:12
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