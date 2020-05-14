Haber Giriş: Kaynak: AA
Beşiktaş'ta koronavirüs şoku
[Fotoğraf: AA]
Beşiktaş Futbol Takımı'nda sekiz kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Siyah beyazlı kulübün Sağlık Ekibi Danışmanı Dr. Tekin Kerem Ülkü, kulübün internet sitesinden açıklama yaptı.
"13 Mayıs Çarşamba günü, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza ikinci kez Covid-19 testi yapılmıştır.
Yapılan testler neticesinde, sekiz kişide pozitif Covid-19 test sonucu tespit edilmiştir.
Testi pozitif sonuçlanan kişilerin takip ve tedavi sürecine, ilgili prosedürler doğrultusunda derhal başlanmıştır."
Beşiktaş Futbol Takımı'nda sekiz kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Son durumu @trtspor muhabiri Tuna Akdemir aktardı.https://t.co/pOCXYZ2vYs pic.twitter.com/Tj5IHYSYtx— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 14, 2020
Etiketler: son dakika koronavirüs testi BeşiktaşSon Güncelleme: 14 Mayıs 2020 Perşembe 13:27
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