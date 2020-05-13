Haber Giriş: Kaynak: İHA
Galatasaray dayanıklılık testinden geçti
[Fotoğraf: Galatasaray Spor Kulübü]
Galatasaray'da futbolcular bugün tesislerinde dayanıklılık testinden geçti.
Galatasaray'da futbolcular Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, gruplar halinde sahaya çıkarak, dayanıklılık kapasitenin belirlenmesi için YoYo testinden geçti.
Takım, çalışmalarını yarın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.
Etiketler: GalatasaraySon Güncelleme: 13 Mayıs 2020 Çarşamba 21:26
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