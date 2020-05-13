Haber Giriş: Kaynak: AA
Profesyonel Futbolcular Derneği liglerin başlama tarihiyle ilgili açıklama
Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği (TPFD), koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen liglerin başlama tarihiyle ilgili açıklama yayımladı.
Derneğin internet sitesinde yer alan açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) liglerin başlama takvimini duyurduğu hatırlatıldı.
"TPFD olarak futbolcular açısından liglerin yeniden başlatılması planlanan tarihler konusundaki tavrımızı, 'sağlığa uygun olan en yakın tarih' şeklinde belirttiğimizi hatırlatır, konuyla ilgili gerek futbolcu kardeşlerimiz gerekse de TFF'nin ilgili kurullarıyla görüş alışverişimizi sürdürdüğümüzü belirtiriz."
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