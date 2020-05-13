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Trabzonspor kuvvet çalıştı
[Fotoğraf: Trabzonspor Kulübü]
Süper Lig'de lider durumda bulunan Trabzonspor, koronavirüs salgını nedeniyle verilen arada hazırlıklarına devam etti.
Bordo-mavililer, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde antrenman yaptı.
Antrenmanda futbolcular, kuvvet çalışmaları gerçekleştirdi.
Karadeniz ekibi, yarın yapacağı idmanla çalışmalarını sürdürecek.
Teknik Direktörümüz Hüseyin Çimşir yönetiminde 17.00’de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda kuvvet çalışmaları gerçekleştirildi.— Trabzonspor Kulübü #EvdeKal (@Trabzonspor) May 13, 2020
Takımımız yarın yapacağı antrenmanlarla çalışmalarını sürdürecek. pic.twitter.com/HB19VIi0Zr
Etiketler: Trabzonspor süper lig koronavirüs salgınıSon Güncelleme: 13 Mayıs 2020 Çarşamba 20:55
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