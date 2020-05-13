Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre, yönetim kurulu kararıyla başkan değişikliğine gidildi ve yeni başkanı Mehmet Emin Katipoğlu oldu.

Osmanlıspor'un Ankaraspor adıyla mücadele ettiği dönemde takımı amatör kümeden alarak Süper Lig'e kadar çıkarma başarısı gösteren Katipoğlu'nun, tekrar bu görevi üstleneceği vurgulandı.

Ankaraspor'daki görevinden ayrıldıktan sonra futboldan kopmayan ve Yeni Malatyaspor'da da başkanlık görevini üstlenen Mehmet Emin Katipoğlu, takımı 3. Lig'den 2. Lig'e çıkarmış, bu kulvarda da play-off oynatma başarısı göstermişti.

Aynı zamanda Yeni Malatyaspor, Katipoğlu başkanlığında 2. Lig'de olduğu dönemde Süper Lig ekipleri MKE Ankaragücü ve Fenerbahçe'yi Türkiye Kupası'nda eleyerek adından söz ettirmişti.

Teknik direktör İsmet Taşdemir: Yeni yönetim ayrılık kararı aldı

TFF 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor'da teknik direktör İsmet Taşdemir, yeni yönetimin teknik direktör değişikliğine gitme kararı aldığını kendilerine ilettiğini söyledi.

Taşdemir, başkent ekibinde başkan değişikliğinin yaşandığını hatırlattı.

"Yeni yönetim ayrılık kararı aldı. Bizimle çalışmak istemediklerini, son 6 haftaya kan değişikliğine giderek girmek istediklerini belirttiler. Biz de saygıyla karşıladık. Henüz resmi olarak yollarımızı ayırmadık. İşin resmiyete dökülmesini bekliyoruz. Resmi işlemlerin 1-2 gün içerisinde hallolmasını bekliyoruz."

Osmanlıspor, İsmet Taşdemir yönetiminde çıktığı 15 maçta 2 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.

Başkent ekibi, 28 haftası tamamlanan TFF 1. Lig'de 24 puanla 16. sırada bulunuyor.