Beşiktaş Trabzonspor maçına hazır

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, basına kapalı idman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan antrenmanda siyah-beyazlı ekip, Trabzonspor karşılaşmasının taktik çalışmalarını gerçekleştirdi.

Trabzonspor maçının kamp kadrosu belli oldu

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Şenol Güneş, Trabzonspor maçı kafilesine şu isimleri dahil etti:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Onur Bulut, Omar Colley, Georges-Kevin N'Koudou, Salih Uçan, Vincent Aboubakar, Nathan Redmond, Kerem Atakan Kesgin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Berkay Vardar, Welinton Souza, Arthur Masuaku, Romain Saiss, Semih Kılıçsoy, Jackson Muleka, Alexandru Maxim, Umut Meraş, Gedson Fernandes, Tayfur Bingöl

N'Koudou 6 maç sonra kadroda

Teknik direktör Güneş, N'Koudou'yu 6 maç sonra kadroya dahil etti.

Son olarak 23. haftadaki Demir Grup Sivasspor maçında forma giyen siyah-beyazlı oyuncu Fraport TAV Antalyaspor, MKE Ankaragücü, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Fenerbahçe ve Bitexen Giresunspor karşılaşmalarında kadroya alınmayarak takımdan uzak kalmıştı.

Siyah-beyazlı ekipte sakatları bulunan Cenk Tosun ile Tayyip Talha Sanuç kadroda yer almıyor.