Parçalı Bulutlu 21.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 15.04.2023 15:25

Beşiktaş Trabzonspor maçına hazır

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 16 Nisan Pazar günü Trabzonspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Beşiktaş, maç öncesi son antrenmanını yaparak hazırlıklarına tamamladı.

Beşiktaş Trabzonspor maçına hazır

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, basına kapalı idman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan antrenmanda siyah-beyazlı ekip, Trabzonspor karşılaşmasının taktik çalışmalarını gerçekleştirdi.

Trabzonspor maçının kamp kadrosu belli oldu

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Şenol Güneş, Trabzonspor maçı kafilesine şu isimleri dahil etti:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Onur Bulut, Omar Colley, Georges-Kevin N'Koudou, Salih Uçan, Vincent Aboubakar, Nathan Redmond, Kerem Atakan Kesgin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Berkay Vardar, Welinton Souza, Arthur Masuaku, Romain Saiss, Semih Kılıçsoy, Jackson Muleka, Alexandru Maxim, Umut Meraş, Gedson Fernandes, Tayfur Bingöl

N'Koudou 6 maç sonra kadroda

Teknik direktör Güneş, N'Koudou'yu 6 maç sonra kadroya dahil etti.

Son olarak 23. haftadaki Demir Grup Sivasspor maçında forma giyen siyah-beyazlı oyuncu Fraport TAV Antalyaspor, MKE Ankaragücü, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Fenerbahçe ve Bitexen Giresunspor karşılaşmalarında kadroya alınmayarak takımdan uzak kalmıştı.

Siyah-beyazlı ekipte sakatları bulunan Cenk Tosun ile Tayyip Talha Sanuç kadroda yer almıyor.

ETİKETLER
Beşiktaş Süper Lig
Sıradaki Haber
Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde final heyecanı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:37
Milyar dolarlık Bitcoin çalıp patlamış mısır kutusunda saklayan hırsızın cezası belli oldu
16:30
Anne adayı, bebeğe koyacakları adı ChatGPT'ye soran eşini şikayet etti
16:40
Seçimde 24 siyasi parti ve 152 bağımsız aday yarışacak
16:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
16:05
Sudan ordusu, "isyancı" ilan ettiği HDK'nin başkentteki ana karargahını vurdu
15:45
Bakan Bozdağ: Kürtçenin üzerindeki her türlü yasağı kaldıran adımları biz attık
Turizmin en önemli destinasyonlarından biri: Şile
Turizmin en önemli destinasyonlarından biri: Şile
FOTO FOKUS
Sudan'da orduya ait savaş uçakları başkentteki bazı noktaları vurdu
Sudan'da orduya ait savaş uçakları başkentteki bazı noktaları vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ