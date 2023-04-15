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Spor
AA 15.04.2023 15:20

Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde final heyecanı

İlkine Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin finalinde TOFAŞ ile Bosna Hersek temsilcisi Igokea M:Tel karşılaşacak.

Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde final heyecanı

TOFAŞ Kulübünün ev sahipliğinde Bursa'da gerçekleştirilen ve 8 ülkeyi temsilen 10 Basketbol Şampiyonlar Ligi kulübünün 18 yaş altı takımlarının katıldığı turnuvada bu akşam final heyecanı yaşanacak.

Basketbol Şampiyonlar Ligi Üst Yöneticisi Patrick Comninos, saat 20.00'de başlayacak final maçı öncesinde TOFAŞ Spor Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen Türkiye Basketbol Federasyonu ve TOFAŞ Spor Kulübü yetkililerine teşekkür etti.

Comninos, Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin kendileri için yeni ve ilk kez gerçekleşen bir turnuva olduğunu belirtti.

"Bu turnuva, Basketbol Şampiyonlar Ligi'ndeki vizyonumuzun bir tamamlayıcısı ve genç oyuncuların yetişmesine katkı sağladığı için çok önemli. Bursa'ya gelmek çok mantıklı oldu. Çünkü buradan çok fazla destek alıyoruz. Hem şehirden hem halktan hem de kulüpten çok yoğun bir şekilde destek aldık. Bu akşam TOFAŞ, final oynayacak Bursa'da. Bu da burada genç oyuncuların ne kadar geliştiğini ve onlara ne kadar önem verildiğini göstermektedir. Bugün burada olmaktan çok mutluyuz. Bu kupayı şampiyona teslim edeceğiz. Bu kupa hakkında bir şeyler söylemem gerekirse yeni bir dizayn. Genç ve modern bir şekilde dizayn edildi ve 3D olarak yapıldı."

Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde final heyecanı

Gökhan Dinçer: Türkiye'de bir ilk gerçekleşti

Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Dinçer de etkinliği çok önemsediklerini vurguladı. Dinçer, gençlerin bu tür kaliteli organizasyonlarda kendilerini yetiştirmelerinin önemli olduğunu anlattı.

"Bursa çok özel bir şehir. Zaten FIBA'nın da Bursa'yı tercih etmesi bunun bir göstergesi. İnşallah gelecekte Bursa'daki gençlerimizin basketbola ilgilerini artıracak bu anlamda kendilerini profesyonel hale getirecek süreçleri hep birlikte yöneteceğiz."

TOFAŞ Spor Kulübü Genel Menajeri Tolga Öngören ise bu turnuvanın geleceğe yapılan bir yatırım olduğunu söyledi. Öngören, turnuvanın Bursa'da düzenlenmesinden gurur duyduklarını dile getirdi.

"Avrupa'nın 3 önemli basketbol şehriyle bir yarışmaya girildi. Şampiyonlar Ligi yetkilileri burayı birkaç kez ziyaret ettiler. Sonunda turnuvayı Bursa aldı. Öncelikle böyle bir vizyon koydukları için Basketbol Şampiyonlar Ligi'ne teşekkür etmemiz lazım. Belki de Türkiye'de bir ilk gerçekleşti. Özel bir turnuvadır bu. Yani milli takım turnuvası değildir. Kulüpler nezdinde yapılan bir turnuvadır. Böyle bir turnuvayı şehre almak için şehrin bütün paydaşlarının işin içine girmesi lazım. Bursa Büyükşehir Belediyesine, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile emeğe geçenlere teşekkür ediyorum."

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