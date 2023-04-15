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Spor
AA 15.04.2023 15:05

NBA'de Miami Heat ve Minnesota Timberwolves play-off'lara kaldı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) play-in maçlarını kazanan Miami Heat ve Minnesota Timberwolves, konferanslarında 8. olarak play-off'a yükseldi.

NBA'de Miami Heat ve Minnesota Timberwolves play-off'lara kaldı
[Fotograf: Reuters]

NBA'e 2 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nda Miami Heat, Chicago Bulls'u 102-91 yendi.

Heat'te Jimmy Butler ve Max Strus, 31'er sayı kaydederek galibiyete önemli katkı verdi. Bulls'ta DeMar DeRozan'ın 26 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

Heat forması giyen milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven, maçta süre almadı. Miami Heat, play-off ilk turunda normal sezonu lider tamamlayan Milwaukee Bucks'ın rakibi oldu.

Timberwolves de play-off turunda

Batı Konferansı'nda, Minnesota Timberwolves ise Oklahoma City Thunder'ı 120-95 mağlup etti.

Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander'ın 22 sayısı galibiyet getirmeye yetmedi. Timberwolves'ta Karl-Anthony Towns, 28 sayı kaydetti ve takımını galibiyete taşıdı.

Minnesota Timberwolves, play-off ilk turunda normal sezonu lider tamamlayan Denver Nuggets ile karşılaşacak.

Önemli oyuncularını dinlendiren Dallas Mavericks'e ceza 

NBA, yaptığı yazılı açıklamada, Dallas Mavericks'in Chicago Bulls maçında lige zarar veren davranışlarından dolayı 750 bin dolar para cezasına çarptırıldığını duyurdu.

Açıklamada, Mavericks'in, ligin oyuncu dinlendirme politikasını ihlal ettiği ve eylemleri ve kamuoyuna verilen bilgilerle maçı kaybetme arzusunu gösterdiği ifade edildi.

NBA Başkan Yardımcısı ve Basketbol Operasyonları Başkanı Joe Dumars, "Dallas Mavericks'in geçen cuma günü Chicago'ya karşı oynanan maçta kilit oyuncularının forma giymesini kısıtlama kararı, sporumuzun dürüstlüğünü baltaladı. Mavericks'in eylemleri taraftarlarımızı ve ligimizi hayal kırıklığına uğrattı." ifadelerini kullandı.

Dallas Mavericks, söz konusu karşılaşmada Chicago Bulls'a 115-112 yenilmişti.

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