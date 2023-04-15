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Spor
AA 15.04.2023 14:55

Prag Kulübü'nden Türk bayrağı özrü

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Çekya temsilcisi ZVVZ USK Prag'ı 78-58 yenerek finale çıkan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi oyuncularının, maç sonunda Türk bayrağıyla kutlama yapmasına rakip kulüp yetkililerinin izin vermemesiyle ilgili açıklama yaptı.

Prag Kulübü'nden Türk bayrağı özrü

Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali'ne yükselme başarısı gösteren ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin basketbolcuları, Çekya'nın başkenti Prag'da, kazandıkları yarı final karşılaşması sonrası Türk bayrağı açarak sevinmek istedi.

Tribünden uzatılan Türk Bayrağına, güvenlik görevlisinin engellemesine rağmen Mersinli oyuncular alarak açmak istedi. Türk bayrağı açan oyunculara, bir başka yetkili izin vermeyerek bayrak açarak sevinemelerine izin vermedi.

Prag Kulübü'nden Türk bayrağı özrü

Bunun üzerine oyuncular, formalarındaki Türk bayrağını gösterip formaları üzerindeki ay-yıldızı göstererek tepkilerini tüm dünyaya göstermiş oldu.

Yaşanan bu olayı inceleyen FIBA yaptığı açıklamada ev sahibi Çekya kulübünün yaşananlardan dolayı özür dilediğine yer verildi.

"Ev sahibi kulüp ile Mersin ekibi arasında oynanan maçın sona ermesinin ardından bahsi geçen kişi, Türk takımının kutlama yapan oyuncularının bir taraftar tarafından verilen Türk bayraklarından birine erişimine izin vermedi. Prag kulübü, olayın ardından Mersin kulübünden özür diledi ve tüm olayın FIBA Arena Kuralları'ndaki bayrak kullanımına ilişkin maddenin yanlış anlaşılması ve yorumlanması üzerine olduğunu belirtti."

Prag Kulübü'nden Türk bayrağı özrü

Açıklamada, benzer olayların tekrarlanmaması için her türlü önlemin alınması için ev sahibi kulüp ve Çekya Basketbol Federasyonu ile yakın bir şekilde çalışılacağı kaydedildi.

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