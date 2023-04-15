Eskrimde Uluslararası Çocuk Kupası Antalya'da başladı

Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) ve Avrupa Eskrim Konfederasyonu (EFC) faaliyet programında yer alan organizasyon, ANFAŞ Antalya Fuar Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.

Mücadeleler, epe karşılaşmalarıyla start aldı.

Türkiye'den 27 ilinin yanı sıra Almanya, Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Özbekistan, Suudi Arabistan ve Polonya'dan 10, 12 ve 14 yaş altı binin üzerinde eskrimci, 9 gün boyunca epe, flöre ve kılıç branşlarında pistte ter dökecek.

Müsabaka gözlemcisi, milli hakem Emre Badem, organizasyonun prestijli turnuvalardan biri olduğunu belirterek, tüm sporculara başarı diledi.

Organizasyon, 23 Nisan Pazar günü sona erecek.