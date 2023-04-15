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Spor
AA 15.04.2023 15:10

Eskrimde Uluslararası Çocuk Kupası Antalya'da başladı

Antalya'nın ev sahipliğinde eskrimde düzenlenen 10-12 Yaş Altı Uluslararası Çocuk Kupası ve EFC 14 Yaş Altı Circuit başladı.

Eskrimde Uluslararası Çocuk Kupası Antalya'da başladı
[Fotograf: AA]

Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) ve Avrupa Eskrim Konfederasyonu (EFC) faaliyet programında yer alan organizasyon, ANFAŞ Antalya Fuar Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.

Mücadeleler, epe karşılaşmalarıyla start aldı.

Eskrimde Uluslararası Çocuk Kupası Antalya'da başladı

Türkiye'den 27 ilinin yanı sıra Almanya, Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Özbekistan, Suudi Arabistan ve Polonya'dan 10, 12 ve 14 yaş altı binin üzerinde eskrimci, 9 gün boyunca epe, flöre ve kılıç branşlarında pistte ter dökecek.

Müsabaka gözlemcisi, milli hakem Emre Badem, organizasyonun prestijli turnuvalardan biri olduğunu belirterek, tüm sporculara başarı diledi.

Organizasyon, 23 Nisan Pazar günü sona erecek.

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