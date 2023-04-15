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Spor
AA 15.04.2023 15:15

Altay Bayındır'dan Fenerbahçe'ye kötü haber

Fenerbahçe Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında bu akşam Ülker Stadı'nda MKE Ankaragücü ile yapılacak maçta, Altay Bayındır'ın sakatlığı nedeniyle forma giyemeyeceğini duyurdu.

Altay Bayındır'dan Fenerbahçe'ye kötü haber

Fenerbahçe’de sakatlıklar kervanına Altay Bayındır da katıldı. Belinden sakatlanan 25 yaşındaki file bekçisi Bugün oynanacak MKE Ankaragücü maçında forma giyemeyecek.

"Altay Bayındır, belinde yaşadığı rahatsızlık dolayısıyla bu akşam MKE Ankaragücü ile oynayacağımız maçta forma giyemeyecektir. Tedavisine başlanan oyuncumuzun durumu yapılacak tetkikler sonrası kesinlik kazanacaktır. Altay Bayındır'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."


Sarı lacivertlilerde ayrıca sarı kart cezalısı Ferdi Kadıoğlu'nun yanı sıra sakatlıkları devam eden Lincoln Henrique, Michy Batshuayi, Joshua King ve Luan Peres kadroda yer alamayacak.

Hafta içinde takımla çalışmalara başlayan Jayden Oosterwolde’nin durumu ise maç saatinde belli olacak.

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