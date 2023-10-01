Beşiktaş Konya'da moral buldu

Konyaspor ile Beşiktaş, Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetti.
Süper Lig'in geride kalan 6 haftasında sergilediği performansla beklentilerin uzağında kalan Beşiktaş, Konyaspor'u yenerek moral buldu.
Siyah-beyazlı takım ligde dördüncü galibiyetini alarak 13 puana yükseldi.
Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri, 45+1. dakikada kendi kalesine Uğurcan Yazğılı ile 63. dakikada Aboubakar filelerle buluşturdu.
Konyaspor'da Oğulcan Ülgen 55. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Ligdeki galibiyet hasretini 3 maça çıkartan Konyaspor ikinci yenilgisini alarak 9 puanda kaldı.
İki takım arasında 45. randevu
Beşiktaş, Süper Lig'de Konyaspor ile 45. kez karşılaştı.
İki takım arasında oynanan 45 maçın 25'ini Beşiktaş, 6'sını Konyaspor kazandı. 14 müsabaka ise beraberlikle tamamlandı.
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
2. dakikada Ahmet Oğuz'un kafayla indirdiği topa hamle yapan Oliveira'nın dokunuşunda Ersin Destanoğlu topu iki hamlede kontrol etti.
18. dakikada Moreno'nun uzaktan sert şutunda kaleci Ersin Destanoğlu topu uzaklaştırdı.
31. dakikada Hadziahmetovic'in ortasında Zaynutdinov'un kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.
GOL - 45+1. dakikada konuk ekip öne geçti. Rashica'nın sol kanattan ortasında kale önünde Uğurcan Yazğılı'nın uzaklaştırmaya çalıştığı top ağlara gitti. 0-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI
KIRMIZI KART - 55. dakikada Beşiktaş’ın atağa çıktığı esnada Oğulcan, Aboubakar’a yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü. Karara sinirlenen Oğulcan topa sert bir şekilde vurarak oyun alanı dışına gönderdi. Hakem Arda Kardeşler’in 2. sarı kartın ardından kırmızı kartını göstermesiyle Oğulcan oyun dışı kaldı.
GOL - 63. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Ghezzal'ın pasında topla buluşan Aboubakar'ın, iki Konyasporlu futbolcuyu çalımlayıp çektiği şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2.
84. dakikada Chamberlain'in uzaktan sert şutunda top yandan auta gitti.
Karşılaşmada başka gol olmayınca Beşiktaş, maçtan 2-0 üstün ayrılan taraf oldu.
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Arda Kardeşler, Aleks Taşcıoğlu, Mustafa Sönmez
TÜMOSAN Konyaspor: Bernardoni, Uğurcan Yazğılı (Dk. 46 Prip), Adil Demirbağ, Calvo, Ahmet Oğuz (Dk. 82 Cebrail Karayel), Guilherme, Oğulcan Ülgün, Soner Dikmen (Dk. 66 Cicaldau), N'Zonzi, Moreno (Dk. 82 Yunus Mallı), Oliveira (Dk. 66 Emrehan Gedikli).
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Amartey, Colley, Masuaku (Dk. 59 Demir Ege Tıknaz), Salih Uçan, Hadziahmetovic (Dk. 76 Chamberlain), Rashica (Dk. 59 Ghezzal), Zaynutdinov (Dk. 82 Onur Bulut), Aboubakar, Muleka (Dk. 76 Cenk Tosun).
Goller: Dk. 45+1 Uğurcan Yazğılı (kendi kalesine), Dk. 63 Aboubakar (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 16 Rashica, Dk. 41 Amartey, Dk. 53 Masuaku (Beşiktaş)
Kırmızı kart: Dk. 55 Oğulcan Ülgün (TÜMOSAN Konyaspor)