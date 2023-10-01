Adana Demirspor'dan dört dörtlük galibiyet

Adana Demirspor ile Alanyaspor, Yeni Adana Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetti.
Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golleri, 31. ve 47. dakiklarda Balotelli, 71. dakikada Belhanda ile 87. dakikada Tayfun Aydoğan kaydetti.
Ligdeki iyi gidişatını sürdüren Adana Demirspor dördüncü galibiyetini alarak 14 puana yükseldi.
Galibiyet hasreti 6 maça çıkan Alanyaspor ise 7 puanda kaldı.
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
12. dakikada Nani’nin sol kanatta ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Yusuf Karagöz topa hakim oldu.
14. dakikada Efecan Karaca’nın ceza sahası içinde ortasında arka direkte yükselen Cordova’nın kafasında top üstten dışarı çıktı.
27. dakikada ceza yayı civarından Yusuf Sarı’nın sol ayağıyla sert şutunda önce savunmada Richard’a çarpan topu kaleci Yusuf Karagöz tokatlayarak kornere attı.
GOL - 31. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Yusuf Sarı’nın sağ kanattan ortasında kale sahası çizgisinden yükselen Balotelli’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
37. dakikada sağ kanattan Janvier’in ortasında ceza sahası içinde Novais’in gelişini vuruşunda top dışarı çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Adana Demirspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI
GOL - 47. dakikada Adana Demirspor farkı 2’ye çıkardı. Yusuf Sarı’nın sağ kanatta ceza sahası içinde yerden ortasında kale sahası civarında Balotelli’nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0
GOL - 71. dakikada Adana Demirspor 3. golü buldu. Yusuf Sarı’nın sağ kanatta ceza sahası dışından ortasında kale sahası yakınlarında Belhanda’nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-0
81. dakikada sol kanattan Yusuf Erdoğan yerden ortasında Yusuf Sarı’nın kalenin önünde yaptığı vuruşta top az farkla dışarı çıktı.
GOL - 87. dakikada Adana Demirspor farkı 4’e çıkardı. Niang ile savunmanın ceza sahası içinde mücadelesinde ceza sahası çizgisi önünde topu önünde bulan Tayfun Aydoğan‘ın şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. 4-0
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Yukatel Adana Demirspor maçı 4-0 kazandı.
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Ali Şansalan, Mehmet Kısal, İlker Takpak
Yukatel Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Svensson, Gravillon, Semih Güler, Yusuf Erdoğan (Dk. 82 Abdurrahim Dursun), Stambouli (Dk. 61 Dorukhan Toköz), Emre Akbaba, Yusuf Sarı, Belhanda (Dk. 72 Tayfun Aydoğan), Nani (Dk. 73 Zeneli), Balotelli (Dk. 60 Niang).
Corendon Alanyaspor: Yusuf Karagöz, Augusto, Furkan Bayır, Aliti, Yusuf Özdemir, Richard (Dk. 81 Fer), Janvier, Efecan Karaca (Dk. 62 Eduardo), Novais (Dk. 70 Anderson), Oğuz Aydın (Dk. 62 Hadergjonaj), Cordova (Dk. 81 Sisto).
Goller: Dk. 31 ve 47 Balotelli, Dk. 71 Belhanda, Dk. 87 Tayfun Aydoğan (Yukatel Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Dk. 24 Augusto, Dk. 48 Novais, Dk. 77 Eduardo (Corendon Alanyaspor), Dk. 45 Ertaç Özbir, Dk. 90+1 Niang (Yukatel Adana Demirspor)