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Spor
AA 01.10.2023 18:20

Milli eskrimci Zehra Nehir Cihan bronz madalya kazandı

Gürcistan'da düzenlenen Yıldızlar 17 Yaş Altı Circuit Turnuvası'nda milli eskrimci Zehra Nehir Cihan, bronz madalyanın sahibi oldu. Organizasyonu milli eskrimciler, 3'ü altın toplam 9 madalya ile tamamladı.

Milli eskrimci Zehra Nehir Cihan bronz madalya kazandı
[Fotograf: AA]

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Tiflis'te devam eden organizasyonda yıldız kadınlar kılıç kategorisinde yarı finale yükselen Zehra Nehir bu turda karşılaştığı Özbek Sevara Ganieva'ya 15-11 yenilerek bronz madalyaya ulaştı.

Organizasyonda diğer milli eskrimciler; Akya Göllü 7'inci, Duru Ayşe Özgönül 14'üncü, Neris Ada Kabadere 16'ıncı, İrem Melek Bayrak 17'inci, Deniz Duvan 18'inci, Berra Kürek 19'uncu, Duru Arabacı 21'inci, Ela Suzan Ergezer 22'inci, Ayşe Didem Yemiş 23'üncü, Ece Öztürk 26'ıncı, Ela Güneş 27'inci, Ebrar Nisa Kutlu 29'uncu, Gül İpek Oruncak 30'uncu, İrem Güner 32'inci, Dila Erdoğan 35'inci, Duru Kırsırtlı 36'ıncı, Zeliha Portakal 40'ıncı, Derin Pala 41. ve Beren Yağmur Koçkaya turnuvayı 44'üncü sırada tamamladı.

Milli eskrimciler, organizasyonu 3'ü altın toplam 9 madalya ile tamamladı.

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