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Spor
AA 01.10.2023 17:40

Kürek Milli Takımı Deniz Küreği Dünya Şampiyonası'ndan dördüncü oldu

Türkiye Kürek Milli Takımı, ilk kez parakürek branşında katıldığı Deniz Küreği Dünya Şampiyonası’ndan 4. olma başarısını gösterdi.

Kürek Milli Takımı Deniz Küreği Dünya Şampiyonası'ndan dördüncü oldu

Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamada, Barletta kentinde düzenlenen organizasyonda Ebru Akınal ve Muharrem Dakın ikilisinden oluşan Parakürek Mix İki Çifte ekibi, yarışmayı 4. sırada tamamladı.

Bir olimpik sporcu ile bir parakürek sporcusundan oluşan ekiplerin yarıştığı PR3 (Para-Rowing 3) klasmanı mix iki çifte kategorisinde gelen bu derece ile Muharrem Dakın ilk kez derece elde eden parakürek sporcusu olurken Kürek Milli Takımı olimpik sporcusu Ebru Akınal ise bu branşta elde ettiği dereceyle bir ilke imza attı.


Milli sporcu Ebru Akınal, bu başarıdan dolayı çok mutlu olduğunu belirtti. Ebru, ilk kez parakürek kategorisinde yarışa katıldıklarını aktardı.

"Biz sporcular için yepyeni bir deneyimdi ve kendi sınırlarımızı çok zorladığımız bir yarış oldu. Deniz küreğinde ilk kez yer alan PR3 kategorisi ve kadınlar tek çifte kategorisinde yarıştım. Özellikle PR3 yarışı benim için çok farklı bir deneyimdi. Parkur zorluydu, çok yakın biten bir yarışla dördüncü olduk. Finalde rakibimiz ev sahibi İtalya ile karşılaştık. Tribünde yer alan tüm İtalyan taraftar tarafından tebrik edildik. İlerleyen senelerde hem parakürek hem de deniz küreği yarışlarında Türkiye’yi daha iddialı bir şekilde temsil edeceğimizin işaretini verdik. Çok şey öğrendiğimiz ve kendimizi geliştirdiğimiz bir şampiyona oldu."

Parakürek Milli Takımı Sporcusu Muharrem Dakın ise daha çok çalışarak yeni başarılara imza atacaklarını ifade etti.

"Türkiye Kürek Milli Takımı olarak katıldık. Bunun yanı sıra Türk küreğini paralimpik kategoride ilk defa temsil ederek varlığımızı ve bundan sonra da olacağımızı gösterdik. Her ne kadar istediğimiz sonucu elde edemesek de olimpik seviyede olan diğer atletler karşısında tutunmayı başardık ve neye muktedir olduğumuzu anladık. Bu sefer dünya dördüncüsü olarak dönüyoruz."

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