Milli eskrimciler Gürcistan'da 2 madalya kazandı

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Tiflis'te bugün yapılan yıldız erkekler kılıç takım müsabakalarında piste çıkan Toprak Altınçekiç, Yiğit Ayaz, Arda Tanerler ve Furkan Yaman'dan oluşan Türkiye 1 takımı, finalde karşılaştığı Özbekistan'ı 45-35 mağlup ederek altın madalya kazandı.
Turnuvada Poyraz Kümük, Uras Macit, Nedim Semih Mescioğlu ve Ateş Efe Toker'den oluşan Türkiye 2 takımı ise bronz madalya elde etti.
Emir Yusuf Köşkdere, Arda Mutlu, Tuna Kerem Özgür, Özgür Sakınç'tan oluşan Türkiye 3 takımı ise turnuvayı 4'üncü sırada tamamladı.
Gürcistan’da iki gündür devam eden Yıldızlar U17 Eskrim Circuit Turnuvası’nda bugün yıldız erkekler kılıç takım müsabakalarında piste çıkan sporcularımız turnuvayı bir şampiyonluk ve bir bronz madalya ile tamamladı.— ????????Türkiye Eskrim Federasyonu???????? (@TurkiyeEskrimF) October 1, 2023
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