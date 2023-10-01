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Spor
AA 01.10.2023 16:45

Milli eskrimciler Gürcistan'da 2 madalya kazandı

Gürcistan'da düzenlenen Yıldızlar 17 Yaş Altı Circuit Turnuvası'nda milli eskrimciler, takım müsabakalarında biri altın 2 madalya kazandı.

Milli eskrimciler Gürcistan'da 2 madalya kazandı

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Tiflis'te bugün yapılan yıldız erkekler kılıç takım müsabakalarında piste çıkan Toprak Altınçekiç, Yiğit Ayaz, Arda Tanerler ve Furkan Yaman'dan oluşan Türkiye 1 takımı, finalde karşılaştığı Özbekistan'ı 45-35 mağlup ederek altın madalya kazandı.

Turnuvada Poyraz Kümük, Uras Macit, Nedim Semih Mescioğlu ve Ateş Efe Toker'den oluşan Türkiye 2 takımı ise bronz madalya elde etti.

Emir Yusuf Köşkdere, Arda Mutlu, Tuna Kerem Özgür, Özgür Sakınç'tan oluşan Türkiye 3 takımı ise turnuvayı 4'üncü sırada tamamladı.


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